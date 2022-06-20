أسعار ومواصفات «هيونداي بايون» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي بايون موديل 2022 الفئة الأولى «SPIRIT» بقيمة بلغت 400 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «DYNAMIC» بنحو 425 ألفًا، والفئة الثالثة «ELITE» بـ445 ألف جنيه، والفئة الرابعة «ULTIMATE» بنحو 465 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

يُذكر أن مجموعة «غبور أوتو» أقرّت زيادات في أسعار سيارات هيونداي بايون بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز «بايون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “CUV”، مزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

مواصفات هيونداي بايون 2022

زُودت طرازات هيونداى بايون موديل 2022- الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية- فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل- نظام الثبات الإلكتروني- برنامج التوازن عند المرتفعات- خاصية إيقاف السيارة بعد التصادم- نظام مراقبة ضغط الإطارات».

دُعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات الأخرى، من بينها «مانع إدارة المحرك- مثبت سرعة- حساس إضاءة أتوماتيك- مرايات جانبية قابلة للتدفئة كهربائيًّا- جهاز تحذير المسافات الخلفية- سبويلر خلفي- حوامل سقف- كساحات مطلية بالفضة- زجاج مظلل- زجاج خلفى داكن اللون- سخانات بالزجاج الخلفي- إمكانية طي مرايات كهربائيًّا- جنوط 15 بوصة».

كما تقدم ببعض الكماليات الإضافية، ومنها «مصابيح أمامية هالوجين- مصابيح ضباب خلفية- إضاءة نهارية للمصابيح led- إضاءة إرشادية led- اشارت جانبية بالمرايات led- إضاءة داخلية led- إضاءة خلفية led- إضاءة خلفية للسبويلر الخلفي- فرش المقاعد من القماش- المقاعد الخلفية قابلة للطي- مسند يد أمامي- عجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد- تكييف هواء يدوي».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية- راديو FM/AM- شاشة عدادات 3.5 بوصة- شاحن أمامي وخلفي USB- شاشة وسائط 3.8 بوصة- عجلة القيادة متعددة المهام، وبلوتوث، وغيرها».

زودت طرازات «بايون»- الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «وسائد هوائية وستائرية- مفتاح ذكي- كاميرا للرؤية الخلفية- عجلة القيادة وناقل الحركة مسكوّ بالجلد- جسم السيارة بلونين، شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمولة أندرويد أوتو و وآبل كار بلاي- نظام التعرف على الصوت- عدد 6 مكبرات صوتية- جنوط رياضية 16 بوصة، غيرها».

دعمت سيارات هيونداي بايون 2022- الفئة الثالثة- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى،

ومن أبرزها «مصابيح أمامية بإضاءة LED- مصابيح خلفية LED- شاحن لا سلكي- حساس مطر أوتوماتيك- مرآة داخلية ذاتية التعتيم- جهاز تحذير المسافة الأمامية- شبكة امامية بطلاء أسود- حلية كروم خارجية- مقابض الأبواب مطلية بالمعدن- إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40- مزيل ضباب أوتوماتيك للزجاج الامامي- تكييف هواء أوتوماتيك- جنوط 17 بوصة، وغيرها».

تقدم طرازات هيونداي بايون- الفئة الرابعة- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «خاصية التحذير من اصطدام النقاط العمياء- مساعد الحفاظ على متابعة المسار- أنظمة المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي ومفرق المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي في المرافق- كما دعمت بشاشة عدادات 10.25 بوصة- مقاعد أمامية رياضية- دواسات قدم معدنية، وغيرها».

ألوان هيونداي بايون 2022

دعمت سيارات هيونداي بايون عبر مجموعة من الألوان المتعددة المطروحة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالي: