أسعار ومواصفات «هيونداي بايون» موديل 2022

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي بايون موديل 2022 التي يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات هيونداي بايون موديل 2022 الفئة الأولى «SPIRIT» بقيمة بلغت 430 ألف جنيه، والفئة الثانية «DYNAMIC» بـ455 ألفا، والفئة الثالثة «ELITE» بـ475 ألف جنيه، والفئة الرابعة «ULTIMATE» بنحو 495 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

وينتمي طراز «بايون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “CUV”، مزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

مواصفات هيونداي بايون 2022

دعمت طرازات هيونداى بايون – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل – نظام الثبات الإلكتروني – برنامج التوازن عند المرتفعات – خاصية إيقاف السيارة بعد التصادم – نظام مراقبة ضغط الاطارات».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات الأخرى، ومنها «مانع إدارة المحرك – مثبت سرعة – حساس إضاءة أتوماتيك – مرايات جانبية قابلة للتدفئة كهربائيًا – جهاز تحذير المسافات الخلفية – سبويلر خلفي – حوامل سقف – كساحات مطلية بالفضة – زجاج مظلل – زجاج خلفي داكن اللون – سخانات بالزجاج الخلفي – امكانية طي مرايات كهربائيًا – جنوط 15 بوصة».

وتقدم طرازات «بياون» ببعض الكماليات الإضافية، من بينها «مصابيح أمامية هالوجين – مصابيح ضباب خلفية – إضاءة نهارية للمصابيح led – إضاءة إرشادية led – اشارت جانبية بالمرايات led- إضاءة داخلية led- إضاءة خلفية led- إضاءة خلفية للسبويلر الخلفي – فرش المقاعد من القماش – المقاعد الخلفية قابلة للطي – مسند يد أمامي – عجلة القيادة قابلة للامالة والامتداد – تكييف هواء يدوي».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية – راديو FM/AM – شاشة عدادات 3.5 بوصة – شاحن أمامي وخلفي USB- شاشة وسائط 3.8 بوصة – عجلة القيادة متعددة المهام، وبلوتوث – وغيرها».

ودعمت طرازات «بايون» – الفئة الثانية – بالتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من أبرزها «وسائد هوائية وستائرية – مفتاح ذكي – كاميرا للرؤية الخلفية – عجلة القيادة وناقل الحركة مسكو بالجلد – جسم السيارة بلونين، شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمولة أندرويد أوتو و آبل كار بلاي – نظام التعرف على الصوت – عدد 6 مكبرات صوتية – جنوط رياضية 16 بوصة، غيرها».

فى المقابل، زودت سيارات هيونداي بايون – الفئة الثالثة – بالتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مصابيح أمامية بإضاءة LED- مصابيح خلفية LED- شاحن لاسلكي – حساس مطر أوتوماتيك – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – جهاز تحذير المسافة الأمامية – شبكة امامية بطلاء أسود – حلية كروم خارجية – مقابض الأبواب مطلية بالمعدن – امكانية طي المقاعد الخلفية 60:40 – مزيل ضباب أوتوماتيك للزجاج الامامي – تكييف هواء أوتوماتيك – جنوط 17 بوصة، وغيرها».

في حين تزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى من بينها «خاصية التحذير من اصطدام النقاط العمياء – مساعد الحفاظ على متابعة المسار – أنظمة المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي ومفرق المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي في المرافق – كما دعمت بشاشة عدادات 10.25 بوصة – مقاعد أمامية رياضية – دواسات قدم معدنية، وغيرها».

ألوان هيونداي بايون 2022

تقدم سيارات هيونداي بايون عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالي: