أسعار ومواصفات «هيونداي بايون» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي بايون موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار هيونداي بايون

الفئة السعر SPIRIT 490 DYNAMIC 515 ELITE 540 ULTIMATE 565 القيمة بالأف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4180 مم العرض 1551 مم الارتفاع 1500 مم سعة الشنطة الخلفية 411 لترٍا

مواصفات هيونداي بايون

وتنتمي هيونداي بايون لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “CUV”، مزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، بقوة 100 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وتقدم السيارة عبر مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها « 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق و توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، و برنامج التوازن عند المرتفعات، خاصية إيقاف السيارة بعد التصادم، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت طرازات «بايون» بقائمة من التجهيزات، منها «مانع إدارة المحرك، ومثبت سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومرايات جانبية قابلة للتدفئة كهربائيًا، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وسبويلر خلفي، وحوامل سقف، وكساحات مطلية بالفضة، وزجاج مظلل، زجاج خلفى داكن اللون، سخانات بالزجاج الخلفي، امكانية طي مرايات كهربائيًا، جنوط 15 بوصة».

وتقدم طرازات «بياون» ببعض الكماليات الإضافية، ومن أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب خلفية، وإضاءة نهارية للمصابيح led ، وإضاءة إرشادية led، وإشارت جانبية بالمرايات “led” وإضاءة داخلية “led” وإضاءة خلفية “led” وإضاءة خلفية للسبويلر الخلفي، وفرش المقاعد من القماش، والمقاعد الخلفية قابلة للطي، مسند يد أمامي، وعجلة القيادة قابلة للامالة والامتداد، وتكييف هواء يدوي».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “راديو FM/AM شاشة عدادات 3.5 بوصة، وشاحن أمامي وخلفي USB، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، وعجلة القيادة متعددة المهام، وبلوتوث، و 4 مكبرات صوتية، وغيرها».

وزودت سيارات هيونداي بايون – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «وسائد هوائية وستائرية، ومفتاح ذكي، كاميرا للرؤية الخلفية، عجلة القيادة وناقل الحركة مسكو بالجلد، جنوط رياضية 16 بوصة، وجسم السيارة بلونين، شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمولة أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، ونظام التعرف على الصوت، و 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

سيارات هيونداي بايون

وتقدم طرازات «بايون» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مصابيح أمامية بإضاءة LED، مصابيح خلفية LED، وشاحن لاسلكي، وحساس مطر أوتوماتيك، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وجهاز تحذير المسافة الأمامية، وشبكة أمامية بطلاء أسود، حلية كروم خارجية، مقابض الأبواب مطلية بالمعدن، وإمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40 ، مزيل ضباب أوتوماتيك للزجاج الأمامي، تكييف هواء أوتوماتيك، جنوط 17 بوصة، وغيرها».

فيما تزيد – الفئة الرابعة – ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «خاصية التحذير من اصطدام النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على متابعة المسار، وأنظمة المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي ومفرق المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي في المرافق، كما دعمت بشاشة عدادات 10.25 بوصة، ومقاعد أمامية رياضية، ودواسات قدم معدنية، وغيرها».

ألوان هيونداي بايون

تقدم سيارات هيونداي بايون عبر مجموعة من الألوان المتعددة المطروحة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالي: