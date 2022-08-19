أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2023

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 الفئة الأولى «GL» بقيمة 345 ألف جنيه، والفئة الثانية «GL SR» بـ 355 ألفًا، والفئة الثالثة «GL DAB ABS» بـ365 ألفًا، و الفئة الرابعة «GL DAB ABS» بنحو 375 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

وينتمي طراز «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

الأبعاد الخارجية

الطول 4505 مم العرض 1541 مم الارتفاع 1490 مم سعة الشنطة الخلفية 402 لتر

مواصفات هيونداي إلنترا HD موديل 2023

زودت سيارات هيونداي إلنترا HD – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

ودعمت السيارة طرازات «إلنترا HD» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية، وغيرها».

وتقدم طرازات هيونداي إلنترا HD – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية، وغيرها».

في حين، تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – فتحة سقف كهربائية – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».