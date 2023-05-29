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أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2023

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قفزت إلى 615 ألف جنيه

أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2023
المال - خاص

المال - خاص

6:29 م, الأثنين, 29 مايو 23

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي لـ«هيونداي»، زيادة أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مايو الحالى.

أسعار هيونداي إلنترا HD

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
GL560580
GL SR570590
GL DAB+ABS585605
GL HL595615
القيمة بالألف جنيه

وتزود «

إلنترا HD
» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعه 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

ودعمت طرازات «هيونداي النترا HD»- الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية- مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي- جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وتقدم السيارة طرازات «إلنترا HD»- الفئة الثانية- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة- فتحة سقف كهربائية، وغيرها».

المال - خاص

المال - خاص

6:29 م, الأثنين, 29 مايو 23