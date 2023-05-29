أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2023

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي لـ«هيونداي»، زيادة أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مايو الحالى.
أسعار هيونداي إلنترا HD
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|GL
|560
|580
|GL SR
|570
|590
|GL DAB+ABS
|585
|605
|GL HL
|595
|615
وتزود «
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.
ودعمت طرازات «هيونداي النترا HD»- الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية- مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي- جنوط 15 بوصة، وغيرها».
وتقدم السيارة طرازات «إلنترا HD»- الفئة الثانية- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة- فتحة سقف كهربائية، وغيرها».