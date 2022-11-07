أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» موديل 2023 بعد زيادة الدولار

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هيونداي»، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 بقيمة بلغت 40 ألف جنيه لمختلف الفئات، خاصة بعد زيادة أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار”، الذى قد تجاوز 24 جنيهًا في البنوك خلال نوفمبر الحالى.

أسعار هيونداي إلنترا HD

الفئة السعر GL 430 GL SR HD 440 GL DAB ABS 450 GL H/L 460 القيمة بالأف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4505 مم العرض 1541 مم الارتفاع 1490 مم سعة الشنطة الخلفية 402 لتر

مواصفات هيونداي إلنترا HD

تنتمي هيونداي إلنترا HD لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

زودت طرازات «النترا HD»- الفئة الأولى- ببعض التجهيزات؛ من بينها “مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، جنوط 15 بوصة، وغيرها”.

وتقدم «إلنترا HD»- الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من أبرزها “نظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

ودعمت طرازات هيونداي إلنترا HD- الفئة الثالثة- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ ومنها «وسائد هوائية للسائق- نظام فرامل ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- وسائد هوائية للسائق وللراكب الأمامي، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ ومن بينها “مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها”.

ألوان هيونداي إلنترا HD

وتقدم طرازات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 عبر مجموعة من الألوان المتعددة في السوق المحلية؛ كالنحو التالي: