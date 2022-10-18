أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار هيونداي إلنترا HD

الفئة السعر GL 390 GL SR HD 400 GL DAB ABS 410 GL H/L 420 القيمة بالأف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4505 مم العرض 1541 مم الارتفاع 1490 مم سعة الشنطة الخلفية 402 لتر

مواصفات هيونداي إلنترا HD

وتنتمي هيونداي إلنترا HD لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع «إلنترا HD» من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

وتقدم طرازات «النترا HD» – الفئة الأولى- عبر مجموعة من التجهيزات؛ من بينها “مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، جنوط 15 بوصة، وغيرها”.

وزودت «إلنترا HD» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من أبرزها “نظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

ودعمت طرازات هيونداي النترا HD – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ ومنها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – وسائد هوائية للسائق وللراكب الأمامي، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ ومن بينها “مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها”.