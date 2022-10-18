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أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» بعد الزيادات الأخيرة

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تقدم بأسعار تبدأ من 390 ألف جنيه

أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» بعد الزيادات الأخيرة
أحمد عوض

أحمد عوض

10:35 م, الثلاثاء, 18 أكتوبر 22

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار هيونداي إلنترا HD

الفئةالسعر
GL390
GL SR HD400
GL DAB ABS410
GL H/L420
القيمة بالأف جنيه
هيونداي إلنترا 2023

الأبعاد الخارجية

الطول4505 مم
العرض1541 مم
الارتفاع1490 مم
سعة الشنطة الخلفية402 لتر
هيونداي النترا 2023

مواصفات هيونداي إلنترا HD

وتنتمي هيونداي إلنترا HD لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع «إلنترا HD» من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

وتقدم طرازات «النترا HD» – الفئة الأولى- عبر مجموعة من التجهيزات؛ من بينها “مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، جنوط 15 بوصة، وغيرها”.

وزودت «إلنترا HD» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من أبرزها “نظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

هيونداي إلنترا 2023

ودعمت طرازات هيونداي النترا HD – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ ومنها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – وسائد هوائية للسائق وللراكب الأمامي، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ ومن بينها “مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها”.

هيونداي النترا HD
أحمد عوض

أحمد عوض

10:35 م, الثلاثاء, 18 أكتوبر 22