أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا HD» بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات خلال مارس الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي كورب» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هيونداي» في مصر.

أسعار هيونداي إلنترا HD

الفئة السعر القديم السعر الجديد GL 550 555 GL SR 560 565 GL DAB+ABS 575 580 GL HL 585 590 القيمة بألالف جنيه

وتزود «

» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

ودعمت طرازات «هيونداي النتراHD » – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وتقدم السيارة طرازات «إلنترا HD» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية، وغيرها».

وزودت «النتراHD » – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD- وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية، وغيرها».

بينما تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – فتحة سقف كهربائية – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».