أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هيونداي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 الفئة الأولى “SMART” بقيمة 440 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “SMART SAFETY” بنحو 450 ألفًا، والفئة الثالثة “SMART FUN” بـ465 ألفًا، والفئة الرابعة “SMART PLUS” بـ490 ألف جنيه، والفئة الخامسة “MODERN” بـ515 ألفًا، والفئة السادسة “ADVANCED” بـ550 ألفًا، والفئة السابعة “PREMIUM” بـ610 آلاف جنيه داخل السوق المحلية.

يذكر أن مجموعة «غبور أوتو» أقرت زيادات في أسعار سيارات هيونداي إلنترا CN7 بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز «إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 127.5 “حصان”، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن “هيونداي”، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كمن فى غضون 11.6 ثانية.

مواصفات هيونداي إلنترا CN7

دعمت سيارات هيونداي إلنترا CN7 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها “وسائد هوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، و ونظام الثبات الإلكتروني ESB، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAS، ونظام مراقبة النقطة العمياء، و نظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية”.

وتقدم بمجموعة من التجهيزات ومنها “خاصية المفتاح الذكي مع وجود زر تشغيل وإيقاف / المحرك، وخاصية اختيار وضعية نظام القيادة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر وإضاءة، وزجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف”.

وزودت ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها “مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، ومكييف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود فتحات خلفية، وإضاءة المصابيح الإمامية والخلفية led، ومرايات جانبية مزودة باشارات مع إمكانية الطي كهربائيًا، مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين”.

دعمت طرازات هيونداى إلنترا CN7 بتجهيزات إضافية من أبرزها “فرش المقاعد من الجلد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومرآه داخلية ذاتية التعتيم، وعجلة القيادة وعصا ناقل الحركة مكسوه من الجلد، وباور سترينج كهرباء، التحكم بمقعد السائق كهربائيًا مع وجود ذاكرة داخلية، ومسند يد خلفي، وشبكة أمامية من الكروم، وحليات بالاكصدام من الكروم”.

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، ومدخل USB، وبلوتوث)، وامكاينة ربط الهاتف بالتطبيقات الذكية، ونظام التعرف على الصوت، وشاحن هاتف لاسلكي، وشاشة عدادات ديجيتال 10.25 بوصة، وغيرها”.