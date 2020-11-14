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أسعار ومواصفات سيارات هيونداي إلنترا CN7 موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 316 ألف جنيه
المال - خاص 7:34 م, السبت, 14 نوفمبر 20 7:34 م, السبت, 14 نوفمبر 20

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أعلنت مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “هيونداي” في مصر، أسعار سيارات هيونداي إلنترا CN7 موديل 2021 الفئة الأولى “SMART” بقيمة 316 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “SMART SAFETY” بنحو 326 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وقدرت أسعار طرازات هيونداى إلنترا CN7 الفئة الثالثة “SMART FUN” بنحو 336 ألفًا، وتقدم الفئة الرابعة “SMART PLUS” بسعر 362 ألف جنيه، والفئة الخامسة “MODERN” بـ387 ألف جنيه.

وحددت أسعار سيارات هيونداي إلنترا CN7 الفئة السادسة “ADVANCED” بقيمة بلغت 427 ألف جنيه، وسعرت الفئة السابعة “PREMIUM” بنحو487 ألف جنيه، خلال شهر نوفمبر الحالي.

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وينتمي طراز “هيونداي إلنترا CN7” لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 127.5 “حصان”، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن “هيونداي”، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كمن فى غضون 11.6 ثانية.

هيونداى النترا CN7

الأبعاد الخارجية

الطول4675 مم
العرض1825 مم
الارتفاع1430 مم
سعر هيونداي إلنترا CN7

هيونداي إلنترا CN7

دعمت طرازات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان والسلامة، ومنها “وسائد هوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، و ونظام الثبات الإلكتروني ESB، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAS، ونظام مراقبة النقطة العمياء، و نظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية

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وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها ” خاصية المفتاح الذكي مع وجود زر تشغيل وإيقاف/ المحرك، وخاصية اختيار وضعية نظام القيادة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر وإضاءة، وزجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف”.

هيونداي إلنترا CN7

ودعمت ببعض الكماليات ومنها “مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، ومكييف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود فتحات خلفية، وإضاءة المصابيح الإمامية والخلفية led، ومرايات جانبية مزودة باشارات مع إمكانية الطي كهربائيًا، مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين.

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وزودت بتجهيزات إضافية هي “فرش المقاعد من الجلد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومرآه داخلية ذاتية التعتيم، وعجلة القيادة وعصا ناقل الحركة مكسوه من الجلد، وباور سترينج كهرباء، التحكم بمقعد السائق كهربائيًا مع وجود ذاكرة داخلية، ومسند يد خلفي، وشبكة أمامية من الكروم، وحليات بالاكصدام من الكروم”.

كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، و usb، وبلوتوث)، وخاصية ربط الهاتف بالتطبيقات الذكية، ونظام التعرف على الصوت، وشاحن هاتف لاسلكي، وشاشة عدادات ديجيتال 10.25 بوصة، وغيرها).

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بقلم المال - خاص

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