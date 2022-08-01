أسعار ومواصفات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، قفزت أسعار طرازات «أكسنت RB» الفئة الأولى «GL» إلى 310 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 305 آلاف سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «أكسنت RB» الفئة الثانية «GL SR» إلى 320 ألف جنيه، مقابل 315 ألفًا.

وارتفع سعر طرازات «أكسنت RB» الفئة الثالثة «GL DAB+ABS» إلى 330 ألف جنيه، بدلًا من 325 ألف.

تقدم سيارات «أكسنت RB» الفئة الرابعة «GL HL» بسعر 350 ألف جنيه، مقابل 345 ألف.

تقدم سيارات «هيونداي أكسنت RB» – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

زودت طرازات «هيونداى أكسنت RB» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى «فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها».

دعمت سيارات «أكسنت RB» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وجهاز تحديد المسافة الخلفية، ومثبت سرعة، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، وغيرها».

فيما تزيد – الفئة الرابعة – ببعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف، وغيرها».