أسعار ومواصفات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2023 بعد زيادة الدولار

المال خاص

أعلنت مجموعة «جي بي أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هيونداي»، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بقيمة 17 ألف جنيه لمختلف الفئات، خاصة بعد ارتفاع التكلفة الناتجة عن زيادة أسعار الصرف وعلى رأسها “الدولار” الذى تعدى مستوى 24 جنيهًا في البنوك خلال نوفمبر الحالى.

أسعار هيونداي أكسنت RB

الفئة السعر GL 360 GL SR 370 GL DAB+ABS 380 GL HL 400 القيمة بالأف جنيه

مواصفات هيونداي أكسنت RB

وتنتمي «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

دعمت طرازات هيونداي أكسنت RB – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتقدم طرازات «أكسنت RB» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

وزودت طرازات «أكسنت RB» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – مصابيح ضباب أمامية – جهاز تحديد المسافة الخلفية – مثبت سرعة – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد – مقابض داخليه مطلاء من الكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى عن الفئة السابقة، ومن أبرزها «فتحة سقف، وغيرها».