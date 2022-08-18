أسعار ومواصفات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2023

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات هيونداي أكسنت RB» موديل 2023 الفئة الأولى «GL» بقيمة 310 آلاف جنيه، والفئة الثانية «GL SR» بـ320 ألفًا، والفئة الثالثة «GL DAB+ABS» بـ330 ألفًا، والفئة الرابعة «GL HL» بنحو 350 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

وينتمي طراز «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4370 مم العرض 1705 مم الارتفاع 1455 مم سعة الشنطة الخلفية 389 لترًا

مواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2023

دعمت سيارات هيونداي أكسنت RB – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

في حين، تقدم طرازات «أكسنت RB» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

فيما دعمت سيارات «أكسنت RB» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – مصابيح ضباب أمامية – جهاز تحديد المسافة الخلفية – مثبت سرعة – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد – مقابض داخليه مطلاء من الكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».

فى المقابل، تزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى عن الفئة السابقة، ومن أبرزها «فتحة سقف، وغيرها».