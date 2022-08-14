أسعار ومواصفات «هوندا CR-V» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هوندا» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات هوندا CR-V موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات هوندا CR-V الفئة الأولى «LX 2WD» بقيمة 810 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «F/O EX 4WD» بنحو 920 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

وينتمي طراز «هوندا CR-V» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 15.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4631 مم العرض 1855 مم الارتفاع 1679 مم

مواصفات هوندا CR-V موديل 2022

دعمت سيارات هوندا CR-V بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق – توزيع إلكتروني للفرمل – نظام مساعدة عند المنحدرات – خاصية الثبات عند التحكم فى الجر – نظام مراقبة ضغط الإطارات – مقاعد لتثبيت الاطفال ISOFIX – نظام حماية ضد السرقة».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، من أبرزها «خاصية الدخول الذكي – زر تشغيل المحرك، امكانية تشغيل المحرك عن بعد عبر الريموت – فرامل اصطفاف آلية – نظام تفعيل الفرامل آليا – نظام ECON الاقتصادي لاستهلاك الوقود، ونظام اشارات التنبية عند الوقوف المفاجئ».

ودعمت طرازات هوندا CR-V ببعض الكماليات الإضافية، ومنها «مثبت سرعة – مصابيح أمامية هالوجين – إضاءة نهارية LED للمصابيح الأمامية والخلفية – إشارات بالمرايات الجانبية LED- كاميرا خلفية – مكييف هواء أحادي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – فرش المقاعد من القماش – جنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 5 بوصة – مدخل USB – عدد 4 مكبرات صوتية ، وغيرها».