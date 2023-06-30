أسعار ومواصفات «هوندا سيتي 2022» في مصر

أعلنت شركة «
أسعار هوندا سيتي
|الفئة
|السعر القديم (أكتوبر 2022)
|السعر الجديد (يونيو 2023)
|LX
|540
|950
|LX SPORT
|560
|990
وتنتمي هوندا
وطبقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «هوندا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.
وتقدم السيارة عبر مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «2 وسادة هوائية- نظام الفرامل المانعة للانغلاق- توزيع إلكتروني للفرامل- نظام الثبات الإلكتروني مع خاصية التحكم فى الجر Hill Start Assist- نظام مراقبة ضغط الإطارات».
وزودت طرازات «سيتي» بباقة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت السرعة – خاصية الدخول الذكي – إمكانية تشغيل المحرك من خلال الريموت – زر تشغيل المحرك – إمكانية فتح الشنطة الخلفية بدون استخدام المفتاح – مصابيح أمامية هالوجين – كاميرا خلفية – مرايات جانبية كهربائية – مصد خلفي – مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 15 بوصة».
وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من « 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وويب لينك – عدد 2 مدخل USB – عجلة القيادة متعددة المهام، وغيرها».
ودعمت طرازات هوندا سيتي – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات؛ من بينها «مصابيح ضباب LED – مرايات جانبية كهربائية Sporty Black – مصعد خلفي رياضي – عجلة القيادة مزودة مبدل للسرعات من خلال عجلة القيادة – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».