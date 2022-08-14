أسعار ومواصفات «هوندا سيتي» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم مصر»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «هوندا» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هوندا سيتي موديل 2022 التي يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات هوندا سيتي الفئة الأولى «LX» بقيمة بلغت 430 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «LX SPORT» بنحو 450 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

ينتمي طراز «هوندا سيتي» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4553 مم العرض 1748 مم الارتفاع 1467 مم سعة خزان الوقود 40 لتر سعة الشنطة الخلفية 506 لترات

مواصفات هوندا سيتي 2022

دعمت سيارات هوندا سيتي ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق – توزيع إلكتروني للفرامل – نظام الثبات الإلكتروني مع خاصية التحكم فى الجر Hill Start Assist – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت السرعة – خاصية الدخول الذكي – إمكانية تشغيل المحرك من خلال الريموت – زر تشغيل المحرك – إمكانية فتح الشنطة الخلفية بدون استخدام المفتاح – مصابيح أمامية هالوجين – كاميرا خلفية – مرايات جانبية كهربائية – مصد خلفي – مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية- إمكانية طي المقاعد الخلفية و جنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وويب لينك – عدد 2 مدخل USB، وعجلة القيادة متعددة المهام، وغيرها».

فى المقابل، زودت طرازات «سيتي» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «مصابيح ضباب LED – مرايات جانبية كهربائية Sporty Black – مصعد خلفي رياضي – عجلة القيادة مزودة مبدل للسرعات من خلال عجلة القيادة – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».