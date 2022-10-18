أسعار ومواصفات «هوندا سيتي» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم مصر»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «هوندا»، عن أحدث أسعار سيارات هوندا سيتي موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الحالي.

أسعار هوندا سيتي

الفئة السعر LX 540 LX SPORT 560 القيمة بالأف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4553 مم العرض 1748 مم الارتفاع 1467 مم سعة الشنطة الخلفية 506 لترات

مواصفات هوندا سيتي

تنتمي هوندا سيتي لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.

وتقدم السيارة عبر مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق – توزيع إلكتروني للفرامل – نظام الثبات الإلكتروني مع خاصية التحكم فى الجر Hill Start Assist – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم طرازات «سيتي» بباقة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت السرعة – خاصية الدخول الذكي – امكانية تشغيل المحرك من خلال الريموت – زر تشغيل المحرك – إمكانية فتح الشنطة الخلفية بدون استخدام المفتاح – مصابيح أمامية هالوجين – كاميرا خلفية – مرايات جانبية كهربائية – مصد خلفي – مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من « 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وويب لينك – عدد 2 مدخل USB – عجلة القيادة متعددة المهام، وغيرها».

ودعمت طرازات هوندا سيتي – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات؛ من بينها «مصابيح ضباب LED – مرايات جانبية كهربائية Sporty Black – مصعد خلفي رياضي – عجلة القيادة مزودة مبدل للسرعات من خلال عجلة القيادة – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».