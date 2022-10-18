أسعار ومواصفات «هوندا سيتي» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم مصر»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «هوندا»، عن أحدث أسعار سيارات هوندا سيتي موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الحالي.
أسعار هوندا سيتي
|الفئة
|السعر
|LX
|540
|LX SPORT
|560
الأبعاد الخارجية
|الطول
|4553 مم
|العرض
|1748 مم
|الارتفاع
|1467 مم
|سعة الشنطة الخلفية
|506 لترات
مواصفات هوندا سيتي
تنتمي هوندا سيتي لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.
وتقدم السيارة عبر مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق – توزيع إلكتروني للفرامل – نظام الثبات الإلكتروني مع خاصية التحكم فى الجر Hill Start Assist – نظام مراقبة ضغط الإطارات».
وتقدم طرازات «سيتي» بباقة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت السرعة – خاصية الدخول الذكي – امكانية تشغيل المحرك من خلال الريموت – زر تشغيل المحرك – إمكانية فتح الشنطة الخلفية بدون استخدام المفتاح – مصابيح أمامية هالوجين – كاميرا خلفية – مرايات جانبية كهربائية – مصد خلفي – مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 15 بوصة».
وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من « 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وويب لينك – عدد 2 مدخل USB – عجلة القيادة متعددة المهام، وغيرها».
ودعمت طرازات هوندا سيتي – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات؛ من بينها «مصابيح ضباب LED – مرايات جانبية كهربائية Sporty Black – مصعد خلفي رياضي – عجلة القيادة مزودة مبدل للسرعات من خلال عجلة القيادة – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».