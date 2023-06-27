أسعار ومواصفات «هوندا أكورد 2022» في مصر

ارتفعت أسعار سيارات «هوندا أكورد» بقيمة بلغت 100 ألف جنيه خلال يونيو الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «النيل للتجارة والهندسة»، الوكيل المحلى لـ«هوندا» في مصر.

أسعار هوندا أكورد

الفئة السعر القديم السعر الجديد EX مليون و700 ألف مليون و800 ألف

الأبعاد الخارجية

الطول 4881 مم العرض 1861 مم الارتفاع 1450 مم سعة الشنطة الخلفية 472 لتر

ينتمى طراز «هوندا

» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، ينتج قوة 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 7.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت طرازات «هوندا أكورد» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «وسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام التوازن الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة الفرامل عند الطوراي EBAومساعدة عن المنحدرات HSA، وخاصية مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة، ونظام الذكي لركن السيارة، حساسات ركن أمامية وخلفية، خاصية الدخول الذكي، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وفتحة سقف، امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وخاصية تذكير للمقاعد الخلفية عند غلق محرك السيارة، وجنوط 17 بوصة».

وزودت طرازات «أكورد» بنظام ترفيهي مكون من 4 سماعات وبلوتوث، وكاميرا خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف يمكن من خلالها التحكم في مستوى الصوت، ومكيف هواء أتوماتيك، ومساند أمامية وخلفية، وشاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصة، وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة، وغيرها».