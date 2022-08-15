أسعار ومواصفات «هوندا أكورد» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة»، إحدى شركات مجموعة «الفطيم مصر»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «هوندا» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هوندا أكورد موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات هوندا أكورد موديل 2022 بقيمة بلغت 780 ألف جنيه خلال أغسطس الحالي.

وينتمى طراز «أكورد» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، يخرج قوة قدرها 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 7.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4881 مم العرض 1861 مم الارتفاع 1450 مم سعة الشنطة الخلفية 472 لتر

مواصفات هوندا أكورد 2022

تقدم طرازات هوندا أكورد ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكترونى للفرامل EBD- نظام التوازن الإلكتروني ESP- أنظمة مساعدة الفرامل عند الطوراي EBA – مساعدة عن المنحدرات HSA- خاصية مراقبة ضغط الإطارات – فرامل يد كهربائية».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مثبت سرعة – نظام الذكي لركن السيارة – حساسات ركن أمامية وخلفية – خاصية الدخول الذكي – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED- فتحة سقف – إمكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًا – خاصية تذكير للمقاعد الخلفية عند غلق محرك السيارة – جنوط 17 بوصة».

ودعمت طرازات «أكورد» بنظام ترفيهي مكون من “عدد 4 سماعات بلوتوث – كاميرا خلفية – عجلة قيادة متعددة الوظائف يمكن من خلالها التحكم في مستوى الصوت – مكيف هواء أتوماتيك – مساند أمامية وخلفية – شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصة – شاحن لاسلكي للهواتف المحمولة، وغيرها».