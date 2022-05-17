أسعار ومواصفات «هافال H6» موديل 2022

أعلنت مجموعة «غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات «هافال H6» الفئة الأولى «Standard» بقيمة بلغت 505 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Deluxe» بنحو 535 ألفًا، والفئة الثالثة «Deluxe SR» بـ555 ألفًا، والفئة الرابعة «High Deluxe» بنحو 595 ألف جنيه في السوق المحلية.

يذكر أن مجموعة «غبور أوتو» أقرت زيادات في أسعار سيارات هافال H6 بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات داخل الشهر الحالى.

ينتمي طراز «هافال H6» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 148 “حصان”، و عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

الأبعاد الخارجية

الطول 4653 مم العرض 1886 مم الارتفاع 1730 مم سعة الشنطة الخلفية 600 لتر

مواصفات هافال H6 موديل 2022

دعمت سيارات هافال H6 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع الكتروني للفرامل EBD، خاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، أنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB، مساعد للفرامل BA، ثبات إلكتروني، التحكم في الثبات عند المرتفعات، مثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية».

زودت السيارة بالعديد من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح شبورة خلفية، مرايات كهرباء – إشارات بالمرايات الجانبية LED، مفتاح ذكي، زر تشغيل / إيقاف المحرك – سخانات بالزجاج الخلفي، ومكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، ومخرج 12 فولت، و مدخل USB، وبلوتوث، ونظام تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وكار بلاي، غيرها».

تقدم سيارات هافال H6 الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «عدد 4 وسائد هوائية، ومصابيح ضباب أمامية LED، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية كهربائيًا، ونظام تثبيت السرعة مع وجود أنظمة TJA – FCW – LKA – TSR- ، وكاميرا 360 دجة، وحساسات أمامية، ومرايات ذاتية التعتيم، ومكيف هواء ثنائي التحكم، ومسند يد خلفية، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد، ومقاعد كهرباء داعمة للقطانية مع وجود خاصية تبريد الكراسي الأمامية، ومنافذ كهرباء، وعدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها».

دعمت طرازات هافال H6 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “فتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وغيرها”.

زودت سيارات هافال H6 – الفئة الرابعة – بجميع التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «عدد 6 وسائد هوائية، وشاشة وسائط 12.3 بوصة، وخاصية تعديل مقعد السائق كهربائيًا، وساخانات بعجلة القيادة، و مخرج 12 فولت، وتحذير الخروج من الحارة المرورية، ونظام النقاط العمياء، وتحذير من الاصطدام الخلفي، وخاصية التنبيه وإيقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، وشاحن لاسلكي، وغيرها».