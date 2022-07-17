أسعار ومواصفات «هافال جوليون» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات هافال جوليون موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «غبور أوتو»، قدرت أسعار طرازات هافال جوليون الفئة الأولى «Standard» بقيمة بلغت 440 ألف جنيه، والفئة الثانية «Deluxe» بـ475 ألفًا، والفئة الثالثة «Deluxe SR» بـ505 آلاف، والفئة الرابعة «High Deluxe» بنحو 530 ألف جنيه خلال يوليو الحالى.

وينتمي طراز «جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

مواصفات هافال جوليون 2022

زودت سيارات هافال جوليون – الفئة الأولى- بعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها “عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EDB، ونظام الثبات الإلكتروني EBP، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وخاصية الصعود وعند المرتفعات، و فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الاطارات».

ودعمت طرازات هافال جوليون – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “عدد 6 وسائد هوائية، ومصابيح أمامية LED، حساسات إضاءة ومطر، ومرايات ضم، سخانات بالمرايات، مكيف هواء أوتوماتيك، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد للمقاعد، و شاشة عدادات 7 بوصة، عدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

وتقدم سيارات هافال جوليون – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد كهرباء، وسخانات بالمقاعد، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها «مثبت سرعة، وأنظمة تحذير من الحارة المرورية – وكشف النقاط العمياء، ونظام التنبيه وايقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئية، ومرايات ذاتية التعتيم، و خاصية التحكم في في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح، وغيرها».