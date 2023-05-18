أسعار ومواصفات «نيسان صني 2024» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «نيسان مصر» عن زيادة أسعار سيارات نيسان صني موديل 2024 بقيمة 25 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مايو الحالى.
أسعار نيسان صني 2024
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|M/T
|423.4
|448.4
|A/T
|454.5
|479.5
|A/T EX
|475
|500
|A/T SUPER SALOON
|489
|514
وتزود «صني» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.
وتقدم طرازات
ودعمت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائى- قفل مركزى – إمكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».
وتقدم طرازات «صنى» فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفى معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».