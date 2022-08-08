أسعار ومواصفات «نيسان صني» موديل 2023

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، عن أحدث أسعار سيارات نيسان صني موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات نيسان صني موديل 2023 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 246.4 ألف جنيه، والفئة الثانية «A/T» بنحو 267.5 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T EX» بنحو 286 ألفًا، والفئة الرابعة «A/T SUPER SALOON» بنحو 297 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

وينتمي طراز «نيسان صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

الأبعاد الخارجية

الطول 4425 مم العرض 1695 مم الارتفاع 1500 مم سعة الشنطة الخلفية 490 لتر

مواصفات نيسان صني 2023

زودت سيارات نيسان صنى موديل 2023 فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

وتقدم السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED- مرايات جانبية كهربائية – مكييف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – قفل مركزي – امكانية طي المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي – عجلة القايدة متعددة الوظائف – مدخل AUX- مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

ودعمت سيارات نيسان صني فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفي – مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفي معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة – بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».

تحتوى طرازات نيسان صني 2023 فئة A/T SUPER SALOON»» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًّا – خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب – مكييف هواء أتوماتيك -عدادات متطورة، وغيرها».

ألوان نيسان صني 2023

تقدم طرازات نيسان صني موديل 2023 عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية: