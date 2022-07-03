أسعار ومواصفات «نيسان صني» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، عن أحدث أسعار سيارات نيسان صني موديل 2023 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 246.4 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 267.5 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T EX» بـ281 ألفًا، والفئة الرابعة «A/T SUPER SALOON» بنحو 292 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

يذكر أن شركة «نيسان موتور إيجيبت»، أقرت زيادات في أسعار سيارات نيسان صني بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز «نيسان صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

دعمت سيارات نيسان صنى موديل 2023 فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

تقدم السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED- مرايات جانبية كهربائية – مكييف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – قفل مركزي – امكانية طي المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي – عجلة القايدة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

زودت سيارات نيسان صني فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «سبويلر خلفي – مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفي معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة – بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».

دعمت طرازات نيسان صني 2023 فئة «A/T SUPER SALOON» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًّا – خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب – مكيف هواء أتوماتيك -عدادات متطورة، وغيرها».