أسعار ومواصفات «نيسان سنترا» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

أخطرت شركة «نيسان موتور إيجيبت» شبكة موزعيها المعتمَدين، اليوم، بزيادة أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2023 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالي.

قفزت أسعار طرازات نيسان سنترا الفئة الأولى «Base» إلى 367.5 ألف جنيه، مقابل 362.5 ألف سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «سنترا» الفئة الثانية «Upper» إلى 385.5 ألف جنيه، بدلًا من 380.5 ألف.

وارتفع سعر طرازات «سنترا» الفئة الثالثة «Premium without Folding Mirror» إلى 404.4 ألف جنيه، مقارنة بنحو 399.4 ألف.

وقدرت أسعار سيارات «سنترا» الفئة الرابعة «Premium With Folding Mirror» بنحو 408.4 ألف جنيه، مقابل 403.4 ألف.

وينتمي طراز «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت سيارات نيسان سنترا موديل 2023 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح امامية حساسة للإضاءة – مصابيح أمامية وخلفية led – زجاج خلفي معتم – إضاءة نهارية LED- نظام ملاحي GPS – زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – قفل مركزي – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 16 بوصة».

زودت طرازات «سنترا 2023» ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق – مرايات ضم كهربائية – كاميرا خلفية – شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات – بلوتوث – مدخل AUX – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».