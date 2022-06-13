أسعار ومواصفات «نيسان جوك» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، عن أحدث أسعار سيارات نيسان جوك» موديل 2022 الفئة الأولى «ACCENTA» بقيمة بلغت 446.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «TEKNA» بنحو 476.5 ألف، والفئة الثالثة «TEKNA PERSO» بسعر 486.5 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

يذكر أن شركة «نيسان موتور إيجيبت» أقرت زيادات في أسعار سيارات نيسان جوك بقيمة بلغت 7 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز «نيسان جوك» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر المدمجمة»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية.

مواصفات نيسان جوك 2022

زودت سيارات نيسان جوك موديل 2022 – الفئة الأولى – بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC، ونظام مراقبة ضغط الهواء، وحساسات تحذير المسافة الخلفية، ونظام تفعيل الإضاءة العالية أوتوموتيكيا، وحساس إضاءة، وكاميرا للرؤية الخلفية».

دعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مثبت سرعة، وحساسات خلفية للركن، ومصابيح ضبابية أمامية LED، ومصابيح خلفية led، ومكييف هواء يدوي، وزجاج معتم، وشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات مع امكانية التحكم في سرعات ناقل الحركة من خلالها، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج خلفي داكن اللون غيرها».

وتحتوى طرازات «جوك 2022» على نظام ترفيهي مكون من نظام صوتي مكون من عدد “4 مكبرات صوتية مع خاصية التعرف على الصوت، وإمكانية توصيل الهاتف الذكي بأنظمة التطبيقات الذكية Apple Car Play وAndroid Auto، وشاشة معلوماتية بلوحة العدادات 4.2 بوصة، وغيرها”.

تقدم طرازات «جوك» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «أنظمة فرامل أمامية للطوارئ، وتنبية مغادرة الحارة المروروية، ونظام كشف النقاط العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، رؤية 360 درجة، ونظام إدارة المحرك بدون مفتاح، وأوضاع قيادة متعددة، وحساسات مطر».

كما زودت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «فرامل انتظار أوتوماتيكية، خاصية فتح السيارة بدون مفتاح، وتدفئة للمقاعد الأمامية، ومرايات قابلة للطي، عجلة القيادة مكسوة بالجلد، مسند يد، شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة، مكييف هواء أوتوماتيكي، فرش المقاعد من الجلد، ومرآه داخلية ذاتية التعتيم، وعدد 8 مكبرات صوتية، ومخرج USB خلفي للشحن، وغيرها».

دعمت سيارات «نيسان جوك 2022» – الفئة الثالثة- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «شاشة لوحة عدادات 7 بوصة، وصالون داخلي ثنائي الألوان، وفرش المقاعد من الجلد والقماش، وجنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها».