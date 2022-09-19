أسعار ومواصفات «ميتسوبيشي ميراج» موديل 2023 في مصر

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل الحصرى للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي» في مصر، عن أسعار سيارات ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار سيارات ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بقيمة بلغت 335 ألف جنيه خلال سبتمبر الحالي.

وينتمي طراز «ميراج» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 76 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

الأبعاد الخارجية

الطول 3845 مم العرض 1665 مم الارتفاع 1510 مم

مواصفات ميتسوبيشي ميراج 2023

زودت سيارات ميتسوبيشي ميراج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد ٢ وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي – نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS – نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD – نظام تعزيز قوة الفرامل – نظام التحكم النشط بالثبات – نظام التحكم المساعد للإقلاع علي المرتفعات HSA – نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS – نظام منع التشغيل والحماية من السرقة – حلقات تثبيت سفلية وأربطة (ISO-FIX) لمقاعد الأطفال».

التصميم الخارجي

تقدم السيارة بالعديد من التجهيزات الخارجية ومن بينها « مصابيح إضاءة هالوجين متعددة الإنعكاس – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح ضباب خلفية – إكصدام أمامي بنفس لون السيارة – شبكة أمامية مطعمة بالكروم – شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر – إكصدام خلفي بنفس لون السيارة – مقابض السيارة الخارجية بنفس لون السيارة – مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي – وغيرها».

التجهيزات الداخلية

دعمت طرازات «ميراج» بالعديد من التجهيزات والكماليات، ومنها «عجلة القيادة ألية المؤازرة – عجلة القيادة قابله للتعديل – مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق – حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات – حاجب شمس بجهة الراكب األمامي – مراّه تعتيم داخلية – شاشة لعرض المعلومات المتعددة LCD أحادية اللون – مؤشر تحذير السرعة – خاصية تنبية السائق لحزام الأمان – نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق – تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم – وغيرها».

ألوان ميتسوبيشي ميراج 2023

تقدم سيارات ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 داخل السوق المحلية عبر مجموعة من الألوان المتعددة ومنها «أصفر، رملي، أبيض، أسود، فضي، رمادي، ازرق وبنفسجي وأحمر».