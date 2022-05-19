أسعار ومواصفات «ميتسوبيشي إكليبس» موديل 2022

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2022 الفئة الأولى «Insport» بقيمة بلغت 472 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Inspire» بنحو 522 ألفًا، والفئة الثالثة «Instyle» بـ562 ألفًا، والفئة الرابعة «Infinity» بنحو 602 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ينتمي طراز ميتسوبيشى إكليبس لفئة السيارات الرياضية «متعدة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، يخرج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4405 مم العرض 1805 مم الارتفاع 1685 مم سعة الشنطة الخلفية 405 لترات

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس 2022

دعمت سيارات ميتسوبيشى إكليبس كروس – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC – التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، سبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وجنوط 18 بوصة، وغيرها».

وتقدم سيارات «إكليبس كروس» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، قضبان سقف باللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية LED، وكاميرا خلفية، وغيرها».

دعمت طرازات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «حساسات للركن، وبدلات لتغير السرعات من خلال عجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما كهربائية، وغيرها».

دعمت الفئة الرابعة بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «عدد 7 وسائد هوائية، ونظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، و رادار أمامي، ونظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB، وحساسات مطر، وغيرها».