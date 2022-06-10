أسعار ومواصفات «ميتسوبيشي إكليبس» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» في مصر، عن أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2022 الفئة الأولى «Insport» بقيمة بلغت 520 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Inspire» بنحو 570 ألفًا، والفئة الثالثة «Instyle» بـ610 آلاف، والفئة الرابعة «Infinity» بنحو 650 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

ينتمي طراز «ميتسوبيشى إكليبس» لفئة السيارات الرياضية «متعدة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

طبقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس 2022

تقدم سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2022 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC – التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات».

دعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، سبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وجنوط 18 بوصة، وغيرها».

زودت سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس – الفئة الثانية- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، قضبان سقف باللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية LED، وكاميرا خلفية، وغيرها».

تتوافر طرازات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «حساسات للركن، وبدلات لتغير السرعات من خلال عجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما كهربائية، وغيرها».

زودت الفئة الرابعة بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «عدد 7 وسائد هوائية، ونظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، و رادار أمامي، ونظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB، وحساسات مطر، وغيرها».