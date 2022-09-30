أسعار ومواصفات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس الفئة الأولى «Insport» بقيمة بلغت 580 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Inspire» بـ630 ألف، والفئة الثالثة «Instyle» بـ670 ألف، الفئة الرابعة «Infinity» بنحو 710 آلاف جنيه خلال سبتمبر الحالي.

وتنتمي «ميتسوبيشى إكليبس» لفئة السيارات الرياضية «متعدة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، بقوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس 2022

زودت سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC – التحكم في الجر – خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات – مثبت سرعة – مانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED – سبويلر خلفي مع مصباح توقف LED – زجاج معتم جانبي وخلفي – مرايات كهربائية – شاشة وسائط لعرض البيانات – مكيف هواء – جنوط 18 بوصة، وغيرها».

ودعمت سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس – الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – قضبان سقف باللون الأسود – مصابيح ضباب أمامية LED – كاميرا خلفية، وغيرها».

وتعرض طرازات «إكليبس كروس» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «حساسات للركن – بدلات لتغير السرعات من خلال عجلة القيادة – فتحة سقف بانوراما كهربائية، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «عدد 7 وسائد هوائية – نظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM – رادار أمامي – نظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB – حساسات مطر، وغيرها».