أسعار ومواصفات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» موديل 2023

تراوحت أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 بين 950 إلى مليون و110 آلاف جنيه فى السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «دايموند موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» فى مصر.

أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Insport 880 ألف 950 ألف Inspire 950 ألف مليون و10 آلاف Instyle 990 ألف مليون و60 ألف Infinity مليون و40 ألف مليون و110 آلاف القيمة بالألف جنيه

وتدعم طرازات «إكليبس» مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «إكليبس كروس» بمجموعة من ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC – التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، سبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وجنوط 18 بوصة، وغيرها».

ودعمت طرازات «إكليبس كروس» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، قضبان سقف باللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية LED، وكاميرا خلفية، وغيرها».

ودعمت «إكليبس كروس» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها «حساسات للركن، وبدلات لتغير السرعات من خلال عجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما كهربائية، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، منها «7 وسائد هوائية، ونظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، و رادار أمامي، ونظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB، وحساسات مطر، وغيرها».