أسعار ومواصفات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» بعد الزيادات الأخيرة

قفزت أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 بنحو 70 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مارس الجاري، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» في مصر.

أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Insport 770 840 Inspire 840 910 Instyle 880 950 Infinity 920 990 القيمة بألالف جنيه

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس 2023

تزود طرازات «

» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت طرازات «إكليبس كروس» بمجموعة من ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC – التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، سبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وجنوط 18 بوصة، وغيرها».

وزودت طرازات «إكليبس كروس» – الفئة الثانية – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية عن الفئات السابقة، ومن أبرزها «طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، قضبان سقف باللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية LED، وكاميرا خلفية، وغيرها».

وتقدم سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها «حساسات للركن، وبدلات لتغير السرعات من خلال عجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما كهربائية، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، منها «7 وسائد هوائية، ونظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، و رادار أمامي، ونظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB، وحساسات مطر، وغيرها».