أسعار ومواصفات «ميتسوبيشي إكليبس كروس 2023» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ميتسوبيشي»، عن أحدث أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 والتي يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Insport 630 650 Inspire 690 710 Instyle 730 750 Infinity 770 790 القيمة بألالف جنيه

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس 2023

وتنتمي «إكليبس» لفئة السيارات الرياضية متعدة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات «إكليبس كروس» بمجموعة من ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC – التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، سبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وجنوط 18 بوصة، وغيرها».

وزودت طرازات «إكليبس كروس» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، قضبان سقف باللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية LED، وكاميرا خلفية، وغيرها».

وتقدم «إكليبس كروس» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها «حساسات للركن، وبدلات لتغير السرعات من خلال عجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما كهربائية، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، منها «7 وسائد هوائية، ونظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ورادار أمامي، ونظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB، وحساسات مطر، وغيرها».