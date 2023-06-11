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أسعار ومواصفات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2023

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صعدت إلى 850 ألف جنيه

أسعار ومواصفات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2023
المال - خاص

المال - خاص

2:03 م, الأحد, 11 يونيو 23

حددت أسعار سيارات أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 810 إلى 850 ألف جنيه في السوق المحلية، وفقا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلى لـ«ميتسوبيشي» في مصر.

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Midine760810
Highline800850
القيمة بالألف جنيه

وتقدم «

إكسباندر
» بمحرك رباعى الاسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

وزودت السيارة ببعض وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة قيادة كهربائية – حساسات ركن خلفية».

وتدعم «إكسباندر» ببعض التجهيزات والكماليات في المقصورة الداخلية، من بينها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – لوحة عدادات – تكييف هواء».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاشة وسائط 5 بوصة – مدخل AUX – مدخل USB – وغيرها».

ودعمت «إكسباندر» ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – حساسات مصابيح أمامية – مصابيح خلفية led – أضواء نهارية LED – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم جنوط 16 بوصة».

المال - خاص

المال - خاص

2:03 م, الأحد, 11 يونيو 23