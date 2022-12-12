أسعار ومواصفات «ميتسوبيشي إكسباندر 2023» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ميتسوبيشي»، أحدث أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية خلال ديسمبر الحالى.

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Midine 530 550 highline 560 580 القيمة بألالف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4475 مم العرض 1750 مم الارتفاع 1700 مم سعة الشنطة الخلفية 220 لترًا

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر

تنتمى «إكسباندر» لفئة الطرازات العائلية متعددة الأغراض «MPV» مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 «حصان»، مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

وتقدم السيارة ببعض وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- نظام إيموبليزر ضد السرقة- عجلة قيادة كهربائية- حساسات ركن خلفية».

التجهيزات الخارجية

ودعمت «إكسباندر» ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، من بينها «مصابيح ضباب أمامية- حساسات مصابيح أمامية- مصابيح خلفية led- أضواء نهارية LED- حساسات مطر للمساحات الأمامية- مرايات جانبية كهربائية- زجاج معتم جنوط 16 بوصة».

المواصفات الداخلية

وزودت «إكسباندر» ببعض التجهيزات والكماليات في المقصورة الداخلية، من بينها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح- فتح وغلق السيارة بدون مفتاح- قفل مركزي- عجلة قيادة متعددة الوظائف- زجاج كهربائي- لوحة عدادات- تكييف هواء».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «بلوتوث- التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاشة وسائط 5 بوصة- مدخل AUX- مدخل USB- وغيرها».