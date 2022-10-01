أسعار ومواصفات «ميتسوبيشي إكسباندر» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022 التى يتم تقيمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات ميتسوبيشي إكسباندر الفئة الأولى «Midline» بقيمة 480 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 505 آلاف جنيه خلال أكتوبر الحالي.

وتنتمى «إكسباندر» لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV» – ذات السبع مقاعد-، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 104 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 13.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4475 مم العرض 1750 مم الارتفاع 1695 مم سعة الشنطة الخلفية 220 لترًا

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2022

تقدم سيارات ميتسوبيشي إكسباندر ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – أضواء نهارية LED – زجاج خلفي معتم – امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – مرايات جانبية كهربائية – حساسات مطر – مكيّف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مقاعد قماش – طي المقاعد الخلفية – سبويلر خلفي – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية – راديو- مشغل MP3 – عجلة القيادة متعددة الوظائف – بلوتوث – مدخل USB – مدخل AUX، وغيرها”.

في حين تزيد – الفئة الثانية- ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «عدد 4 وسائد هوائية – حساسات ركن خلفية – خاصية إدارة المحرك دون مفتاح – مفتاح ذكى، وإمكانية التحكم بالنظام الترفيهي عبر عجلة القيادة – طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – شاشة وسائط تعمل باللمس – كاميرا خلفية – ريموت كنترول – جنوط رياضية 16 بوصة – وغيرها».