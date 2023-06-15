أسعار ومواصفات «ميتسوبيشي أتراج 2023» في مصر

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلي لـ«ميتسوبيشي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 بقيمة بلغت 30 ألف جنيه خلال يونيو الحالى.
أسعار ميتسوبيشي أتراج 2023
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|A/T
|465
|495
مواصفات ميتسوبيشي أتراج 2023
وتنتمي «
ودعمت طرازات ميتسوبيشي أتراج بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة؛ من أبرزها «2 وسادة هوائية – الفرامل المانعة للانغلاق ABS – نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD – نظام الفرملة المساعدة BA – نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS – نظام التحكم النشط بثبات السيارة ASC – نظام التحكم المساعد للصعود على المرتفعات HSA – شدادات لأحزمة الأمان».
التجهيزات الخارجية
زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات، ومنها «مصابيح إضاءة هالوجين متعددة الإنعكاس – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح ضباب خلفية – مصباح التوقف LED – إكصدام أمامي بنفس لون السيارة – شبكة أمامية مطعمة بالكروم – شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر – إكصدام خلفي بنفس لون السيارة – مقابض السيارة الخارجية بنفس لون السيارة – مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي – جنوط 15 بوصة».
التجيهزات الدخلية
ودعمت طرازات «أتراج» بعدد من التجهيزات والكماليات، ومن بينها «عجلة القيادة ألية المؤازرة – عجلة القيادة قابله للتعديل – مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق – حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات – مراّه تعتيم داخلية – لوحة أجهزة القياس والبيان المركزية (أسود لامع) – شاشة لعرض المعلومات المتعددة (شاشة LCD أحادية اللون) – مؤشر تحذير السرعة – خاصية تنبية السائق لحزام الأمان – نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق – تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم – وغيرها».
ألوان ميتسوبيشي أتراج 2023
تقدم شركة «دايموند موتورز» طرازات ميتسوبيشي أتراج عبر مجموعة من الألوان المتعددة في السوق المحلية، هي «أبيض، أسود، فضي، رمادي، أزرق وبنفسجي وأحمر».