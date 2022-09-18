أسعار ومواصفات «ميتسوبيشي أتراج» موديل 2023 في مصر

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل الحصرى للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي» في مصر، عن أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة داخل السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «ميتسوبيشي»، حددت أسعار سيارات «أتراج» بقيمة بلغت 320 ألف جنيه خلال سبتمبر الحالي.

وينتمي طراز «أتراج» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1.2 لتر، ينتج قوة قدرها 76 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيكي 6 سرعات “CVT “.

الأبعاد الخارجية

الطول 4305 مم العرض 1670 مم الارتفاع 1515 مم

مواصفات ميتسوبيشي أتراج 2023

دعمت طرازات ميتسوبيشي أتراج بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة؛ من أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS – نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD – نظام الفرملة المساعدة BA – نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS – نظام التحكم النشط بثبات السيارة ASC – نظام التحكم المساعد للصعود على المرتفعات HSA – شدادات لأحزمة الأمان».

التجهيزات الخارجية

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات، ومنها «مصابيح إضاءة هالوجين متعددة الإنعكاس – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح ضباب خلفية – مصباح التوقف LED – إكصدام أمامي بنفس لون السيارة – شبكة أمامية مطعمة بالكروم – شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر – إكصدام خلفي بنفس لون السيارة – مقابض السيارة الخارجية بنفس لون السيارة – مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي – جنوط 15 بوصة».

التجيهزات الدخلية

زودت طرازات «أتراج» بعدد من التجهيزات والكماليات، ومن بينها «عجلة القيادة ألية المؤازرة – عجلة القيادة قابله للتعديل – مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق – حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات – مراّه تعتيم داخلية – لوحة أجهزة القياس والبيان المركزية (اسود لامع) – شاشة لعرض المعلومات المتعددة (شاشة LCD أحادية اللون) – مؤشر تحذير السرعة – خاصية تنبية السائق لحزام الأمان – نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق – تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم – وغيرها».

ألوان ميتسوبيشي أتراج 2023

تقدم طرازات «ميتسوبيشي أتراج» عبر مجموعة من الألوان المتعددة؛ كالنحو التالي: «أبيض، أسود، فضي، رمادي، أزرق وبنفسجي وأحمر.