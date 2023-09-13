أسعار ومواصفات «ميتسوبيشي أتراج» موديل 2023

ارتفعت أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 بقيمة بلغت 30 ألف جنيه خلال سبتمبر الحالى، وذلك وفقا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلي لـ«ميتسوبيشي» في مصر.

أسعار ميتسوبيشي أتراج 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد A/T 550 580 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «أتراج» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1.2 لتر، ينتج قوة قدرها 76 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيكي 6 سرعات “CVT”.

ودعمت طرازات ميتسوبيشي أتراج بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة؛ من أبرزها «2 وسادة هوائية – الفرامل المانعة للانغلاق ABS – نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD – نظام الفرملة المساعدة BA – نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS – نظام التحكم النشط بثبات السيارة ASC – نظام التحكم المساعد للصعود على المرتفعات HSA – شدادات لأحزمة الأمان».

التجهيزات الخارجية

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات، ومنها «مصابيح إضاءة هالوجين متعددة الإنعكاس – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح ضباب خلفية – مصباح التوقف LED – إكصدام أمامي بنفس لون السيارة – شبكة أمامية مطعمة بالكروم – شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر – إكصدام خلفي بنفس لون السيارة – مقابض السيارة الخارجية بنفس لون السيارة – مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي – جنوط 15 بوصة».

التجيهزات الدخلية

تقدم طرازات «أتراج» بعدد من التجهيزات والكماليات، ومن بينها «عجلة القيادة ألية المؤازرة – عجلة القيادة قابله للتعديل – مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق – حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات – مراّه تعتيم داخلية – لوحة أجهزة القياس والبيان المركزية (أسود لامع) – شاشة لعرض المعلومات المتعددة (شاشة LCD أحادية اللون) – مؤشر تحذير السرعة – خاصية تنبية السائق لحزام الأمان – نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق – تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم – وغيرها».