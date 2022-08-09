أسعار ومواصفات «لادا جرانتا» موديل 2023

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BYD، ولادا» في مصر، عن أسعار سيارات لادا جرانتا موديل 2023 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 215 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بـ245 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T LB» بنحو 250 ألف جنيه داخل السوق المحلية.
ينتمي طراز «جرانتا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «لادا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.
يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
الأبعاد الخارجية
|الطول
|4268 مم
|العرض
|1700 مم
|الارتفاع
|1500 مم
|سعة الشنطة الخلفية
|480 لترًا
مواصفات لادا جرانتا 2023
تقدم سيارات لادا جرانتا الفئة الأولى «M/T» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS توزيع الكتروني للفرامل EBD- أنظمة مساعد للفرامل BAS».
دعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح ضباب أمامية – زجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت – نظام عزل كامل للضوضاء – جنوط 14 بوصة، وغيرها».
تقدم طرازات «جرانتا» فئة «A/T» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها؛ «مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED – طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها».
ألوان لادا جرانتا
تقدم سيارات «جرانتا» عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ من أبرزها «الأحمر، والأزرق، والأبيض، والأسود، وغيرها».