أسعار ومواصفات «لادا جرانتا» موديل 2023

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BYD، ولادا» في مصر، عن أسعار سيارات لادا جرانتا موديل 2023 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 215 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بـ245 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T LB» بنحو 250 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «جرانتا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «لادا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4268 مم العرض 1700 مم الارتفاع 1500 مم سعة الشنطة الخلفية 480 لترًا

مواصفات لادا جرانتا 2023

تقدم سيارات لادا جرانتا الفئة الأولى «M/T» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS توزيع الكتروني للفرامل EBD- أنظمة مساعد للفرامل BAS».

دعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح ضباب أمامية – زجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت – نظام عزل كامل للضوضاء – جنوط 14 بوصة، وغيرها».

تقدم طرازات «جرانتا» فئة «A/T» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها؛ «مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED – طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها».

ألوان لادا جرانتا

تقدم سيارات «جرانتا» عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ من أبرزها «الأحمر، والأزرق، والأبيض، والأسود، وغيرها».