أسعار ومواصفات «كيا سبورتاج» موديل 2024

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلى لـ«كيا»، أسعار سيارات كيا سبورتاج موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر 5 فئات فى السوق المحلية.

أسعار كيا سبورتاج 2024

الفئة السعر LX مليون و370 ألفًا EX مليون و490 ألفًا H/L مليون و640 ألفًا T/L مليون و770 ألفًا GT مليون و850 ألفًا

ودعمت « » بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة 180 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «DCT».

وزودت طرازات كيا سبورتاج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية- فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكترونى للفرامل- نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكترونى- نظام مراقبة ضغط الإطارات- برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات- برنامج تدعيم الفرامل- فرامل يد إلكترونية- حساسات ركن خلفية- نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك- خيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق- مثبت سرعة- كاميرا خلفية- لوحة عدادات ديجيتال- فتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا- مرآة ذاتية التعتيم».

وزودت السيارة على نظام ترفيهى مكون من «مكيف هواء يدوى- راديو- عدد 6 سماعات- وصلة USB- بلوتوث- خاصية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية آبل كار بلاى وأندرويد أوتو- تحكم بالنظام الصوتى من عجلة القيادة- التحكم فى مستوى ارتفاع مقعد السائق وغيرها».

وتحتوى طرازات «سبورتاج» على مصابيح ضباب أمامية- مصابيح أمامية LED ثنائية تعمل عند إدارة المحرك- مصابيح إضاءة خلفية مزودة بشريط إضاءة بتقنية LED- زجاج جانبى وخلفى ملون- عوارض تحميل فوق سقف السيارة- حساس إضاءة- فتحة سقف بانوراما- جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى».