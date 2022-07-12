أسعار ومواصفات «كيا سبورتاج» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلي للعلامة الكورية «كيا» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات كيا سبورتاج موديل 2022 الفئة الأولى «LX CAM» بقيمة بلغت 554.9 ألف جنيه، والفئة الثانية «LX FO» بـ609.9 ألف، والفئة الثالثة «HL Plus» بـ654.9 ألف، والفئة الرابعة «T/L» بـ704.9 ألف، والفئة الخامسة «TL Plus Black Edition» بنحو 719.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال يوليو الحالي.

ينتمي طراز «سبورتاج» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 16 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات كيا سبورتاج 2022

دعمت سيارات كيا سبورتاج -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان ؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للسائق، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع الكتروني للفرامل، وحساسات ركن خلفية، وإمكانية تثبيت مقاعد الأطفال بالمقاعد الخلفية».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات «مصابيح أمامية هالوجين بعدسة ثنائية الإضاءة، ومصابيح ضباب، وحساس إضاءة، مرايات جانبية كهربائية، التحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، ومسند يد أمامي وخلفي، إمكانية التحكم في مستوى ارتفاع مقعد السائق، كاميرا خلفية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج مظلل للابواب الخلفية، عوارض تحميل فوق سقف السيارة، تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على بعض نظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية – راديو- مدخل USB- بلوتوث يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، امكانية ضبط مستوى الصوت عبر عجلة القيادة – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة الاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو و آبل كار بلاي».

وتقدم طرازات «سبورتاج» -الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للراكب الأمامي- وسائد جانبية مدمجة بالمقاعد- وستائر هوائية، نظام التحكم الإلكتروني بالثبات، برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، برنامج تدعيم الفرامل، نظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، إشارات بالمرايات الجانبية، مصابيح أمامية LED تعمل عند إدارة المحرك، ومثبت سرعة يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، وجنوط 17 بوصة، وغيرها».

دعمت سيارات «سبورتاج» -الفئة الثالثة- بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «مفتاح ذكي- زر إدارة/ إيقاف المحرك- إمكانية إدارة المحرك عن بعد، امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وفتحة سقف كهرباء بانوراما، مقابض السيارة من الكروم، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساس مطر، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، ومكيف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد، وغيرها».

وتقدم سيارات «سبورتاج» -الفئة الرابعة- بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «فرامل يد إلكترونية، ومصابيح خلفية LED، وفرش المقاعد من الجلد، وتحكم كهربائي لوضعية مقعد السائق في 10 اتجاهات، إضافة إلى التحكم في كرسي السائق الأمامي في 8 اتجاهات، كما زُودت تلك الفئة بخاصية التحكم كهربائيًا في فتح وغلق الشنطة الخلفية، ومدخل USB خلفي، وشاحن لا سلكي للهاتف المحمول، وغيرها».

فيما تزيد الفئة الخامسة على باقى الفئات السابقة؛ ببعض الكماليات الإضافية ومن أبرزها «مصابيح ضباب باللون الأسود، وعوارض تحميل السقف باللون الأسود، شبكة أمامية باللون الأسود اللامع، لوجوهات وأحرف كيا سبورتاج باللون الأسود، وجنوط رياضية 17 بوصة مظللة باللون الأسود الداكن، وغيرها».

ألوان سيارات كيا سبورتاج 2022

تتوافر سيارات كيا سبورتاج داخل السوق المحلية عبر مجموعة من الألوان المتعددة، كالنحو التالي: