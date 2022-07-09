أسعار ومواصفات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «كيا» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات كيا جراند سيراتو موديل 2022 الفئة الأولى «LX» بقيمة بلغت 429.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «EX Cam» بنحو 464.9 ألف، والفئة الثالثة «HL» بـ484.9 ألف، والفئة الرابعة «T/L» بنحو 529.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «كيا جراند سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022

دعمت سيارات كيا جراند سيراتو ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، مانع تشغيل المحرك، وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، والثبات الإلكترونى، ومثبت سرعة».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED، مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك – خاصية تشغيل المحرك عن بعد من خلال الريموت – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو من الجلد- مسند يد خلفي».

وتقدم طرازات «جراند سيراتو» ببعض الكماليات الأخرى، منها «حساسات ركن خلفية – خاصية التحكم عن بعد فى فتح وغلق الأبواب – إشارات بالمرايات الجانبية LED – خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا- إمكانية تغير نظام القيادة – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – مرايات كهربائية – عجلة قيادة متعددة المهام – مسند يد أمامي – خاصة التحكم في مستوى مقعد السائق، فتحة سقف كهرباء – جنوط 15 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “شاشة وسائط 8 بوصة – كاميرا خلفية راديو – مدخل USB – مخرج AUX – وبلوتوث يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، وغيرها».