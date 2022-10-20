أسعار ومواصفات «كيا جراند سيراتو» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «كيا» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات كيا جراند سيراتو موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار كيا جراند سيراتو 2022

الفئة السعر LX 469.9 EX Cam 509.9 HL 534.9 T/L 579.9 القيمة بالأف جنيه

مواصفات كيا جراند سيراتو

وتنتمي «كيا جراند سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات «جراند سيراتو» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «فرامل مانعة للانغلاق و توزيع الكتروني للفرامل، مانع تشغيل المحرك، وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، والثبات الإلكتروني».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED، مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد من خلال الريموت، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو من الجلد، مسند يد خلفي».

وزودت طرازات «جراند سيراتو» ببعض الكماليات الأخرى، من بينها «حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهرباء، وخاصية التحكم عن بعد فى فتح وغلق الأبواب، إشارات بالمرايات الجانبية LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وإمكانية تغير نظام القيادة، ومثبت سرعة، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وزجاج كهربائي، ومرايات كهربائية، وعجل قيادة متعددة المهام، و مسند يد أمامي، وخاصة التحكم في مستوى مقعد السائق، وجنوط 15 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “شاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية راديو، مدخل USB – مخرج AUX، وبلوتوث يتم التحكم من خلال عجلة القيادة، وغيرها».