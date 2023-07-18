أسعار ومواصفات «كيا إكسيد 2024» في مصر

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلي لـ«كيا»، أسعار سيارات كيا إكسيد موديل 2024 والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات فى السوق المحلية.

أسعار كيا إكسيد 2024

الفئة السعر High line مليون و150 ألفًا High line panorama مليون و220 ألفًا TOP Line panorama مليون و290 ألفًا

وتنتمي «إكسيد» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 160 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 253 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن « »، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت سيارات «كيا إكسيد» موديل 2022- الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وسائد جانبية مدمجة بالمقاعد، وسائر هوائية، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، و توزيع الكتروني للفرامل، وأنظمة تدعيم الفرامل، والتحكم الإلكتروني بالثبات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومانع إدارة المحرك».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مثبت سرعة، ومصابيح أمامية LED بعدسة ثنائية الإضاءة تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح ضباب، حساسات مطر، ومرايات جانبية كهربائية، وحواجز أتربة، زجاج مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي، وتحكم عن بعد في غلق وفتح السيارة، وإمكانية تغير نظام القيادة، وكاميرا خلفية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “مكيف هواء مع وجود مخارج خلفية، وشاشة عدادات ملونة 4.2 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، ومخرج USB مدخل AUX، وبلوتوث، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، مرآة ذاتية التعتيم، ومسند يد امامى من الجلد، والتحكم في ارتفاع مستوى المقاعد الأمامية، وغيرها».

وتزيد – الفئة الثانية – ببعض التجهيزات والمواصفات الإضافية ومنها «حساسات ركن خلفية، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، وإشارات بالمرايات الجانبية LED، ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك، وتحكم كهربائي في فتح وغلق الشنطة الخلفية، وشاحن لاسلكي للهواتف، ومكيف هواء ثنائي التبريد، وشبكة أمامية بالكروم اللامع، ودواسات ألمنيوم معدنية، وفرش داخلي باللون الأصفر، وغيرها».