أسعار ومواصفات «كيا أكسيد» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات كيا أكسيد موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «كيا»، قدرت أسعار طرازات «أكسيد» الفئة الأولى «High line» بقيمة بلغت 539.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «TOP Line» بنحو 589.9 ألف جنيه خلال سبتمبر الحالي.

وينتمي طراز «أكسيد» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 160 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 253 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4395 مم العرض 1826 مم الارتفاع 1495 مم سعة خزان الوقود 50 لتر سعة الشنطة الخلفية 426 لتر

مواصفات كيا أكسيد

زودت سيارات كيا أكسيد – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وسائد جانبية مدمجة بالمقاعد، وسائر هوائية، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، و توزيع الكتروني للفرامل، وأنظمة تدعيم الفرامل، والتحكم الإلكتروني بالثبات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومانع إدارة المحرك».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت سرعة، ومصابيح أمامية LED بعدسة ثنائية الإضاءة تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح ضباب، حساسات مطر، ومرايات جانبية كهربائية، وحواجز أتربة، زجاج مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي، وتحكم عن بعد في غلق وفتح السيارة، وإمكانية تغير نظام القيادة، وكاميرا خلفية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، و وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتقدم طرازات كيا أكسيد ببعض الكماليات الأخرى، ومن بينها «مكييف هواء مع وجود مخارج خلفية، و شاشة عدادات ملونة 4.2 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، و مخرج USB – AUX، وبلوتوث، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، مرآة ذاتية التعتيم، ومسند يد امامى من الجلد، والتحكم في ارتفاع مستوى المقاعد الأمامية، وغيرها».

تزيد – الفئة الثانية- ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «حساسات ركن خلفية، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، و إشارات بالمرايات الجانبية LED، ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك، وتحكم كهربائي في فتح وغلق الشنطة الخلفية، وشاحن لاسلكي للهواتف، ومكيف هواء ثنائي التبريد، و وشبكة أمامية بالكروم اللامع، ودواسات ألمنيوم معدنية، وفرش داخلي باللون الأصفر، وغيرها».

ألوان كيا أكسيد

تقدم طرازات «أكسيد» موديل 2022 عبر مجموعة من الألوان المختلفة داخل السوق المحلية كالتالي؛