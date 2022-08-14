أسعار ومواصفات «فيات 500X» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «داینامكس للتوزیع»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فيات» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات فيات 500X التى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

وقدرت أسعار طرازات فيات 500X الفئة الأولى بنحو 550 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بـ 600 ألف، والفئة الثالثة بقية بلغت 625 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

وينتمي طراز فيات 500X لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فيات» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود، نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4273 مم العرض 1796 مم الارتفاع 1608 مم سعة الشنطة الخلفية 351 لتر

مواصفات فيات 500X موديل 2022

تقدم طرازات فيات 500X بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد وستائر هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – فرامل يد كهربائية».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «جهاز تحديد المواقع GPS – خاصية طي المرايات كهربائيًّا – فتحة سقف بانوراما – نظام مراقبة ضغط الإطارات – نظام تنية عند الابتعاد عن المسار المحدد – حساسات مطر».

وزودت طرازات فيات 500X ببعض الكماليات الأخرى، من بينها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مثبت سرعة – مصابيح ضباب أمامية وخلفية – سبويلر خلفي – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء أوتوماتيك، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 8 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 7 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد و آبل كار بلاي – مدخل USB – عجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها”.