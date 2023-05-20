أسعار ومواصفات «فيات 500X» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلى لـ«فيات»، عن زيادة أسعار سيارات فيات 500X موديل 2023 بقيمة تتراوح من 225 إلى 250 ألف جنيه لبعض الفئات خلال مايو الحالى.

أسعار فيات 500X موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Cross 975 ألف مليون و200 ألف Sport Panorama مليون و50 ألف مليون و300 ألف Sport Cabrio مليون و100 ألف مليون و350 ألف

وتنتمي «فيات 500X» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، ينتج قوة 140 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «

»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات فيات 500X بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة قيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – حساسات ركن خلفية».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية، من أبرزها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إضاءة داخلية – تكيف هواء – مقعد السائق كهربائي – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات رقمية/ عادية – قفل مركزي».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية – شاشة العرض 6.5 بوصة – بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – مدخل AUX – مدخل AUX».

وزودت طرازات «فيات 500X» ببعض التجهيزات والكماليات في الشكل الخارجى، ومنها « مصابيح أمامية زنون – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم».