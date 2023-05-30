أسعار ومواصفات «فيات 500» موديل 2023

أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع» الوكيل المحلى لـ«فيات»، زيادة أسعار سيارات فيات 500 موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 151 و175 ألف جنيه لبعض الفئات، خلال مايو الحالى.

أسعار فيات 500 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Panorama 725 900 Cabrio 799 950 القيمة بالألف جنيه

تزود طرازات فيات 500 بمحرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «

»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات فيات 500 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «7 وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج الثبات الإلكتروني ESP- عجلة قيادة كهربائية- نظام إيموبليزر ضد السرقة- أماكن تثبيت لمقاعد الأطفال ISOFIX- حساسات ركن خلفية».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة دون مفتاح- تكييف رقمي- إمكانية طي المقاعد الخلفية- ولوحة عدادات رقمية- قفل مركزي- عجلة قيادة متعددة الوظائف».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية- شاشة وسائط 7 بوصة- مدخل AUX- مدخل USB- التحكم في الراديو من عجلة القيادة».

وزودت سيارات فيات 500 ببعض التجهيزات والكماليات فى الشكل الخارجى، ومنها «مصابيح أمامية LED- مصابيح ضباب أمامية- مصابيح خلفية هالوجين- إضاءة نهارية LED- حساسات مطر للمساحات الأمامية- مرايات جانبية كهربائية- زجاج معتم- جنوط 15 بوصة، وغيرها».