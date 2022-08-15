Loading...

أسعار ومواصفات «فيات 500» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 470 ألف جنيه

أسعار ومواصفات «فيات 500» موديل 2022
أحمد عوض

أحمد عوض

11:48 م, الأثنين, 15 أغسطس 22

أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فيات» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات فيات 500 موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات فيات 500 الفئة الأولى «Panorama» بقيمة 470 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «CABRIO» بنحو 525 ألف خلال أغسطس الحالى.

وزودت «فيات 500» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة خماسى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «فيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سعر فيات 500

الأبعاد الخارجية

الطول3546 مم
العرض1627 مم
الارتفاع1488 مم
سعة الشنطة الخلفية185 لترًا

مواصفات فيات 500 موديل 2022

دعمت سيارات فيات 500 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 7 وسائد هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP- ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجيهزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – وزر تشغيل/ إيقاف المحرك – فتحة سقف بانوراما – شاشة وسائط تعمل وسائط 7 بوصة – حساسات ركن خلفية – مكيف هواء أتوماتيك – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

أحمد عوض

أحمد عوض

11:48 م, الأثنين, 15 أغسطس 22