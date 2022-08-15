أسعار ومواصفات «فيات 500» موديل 2022

أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فيات» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات فيات 500 موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات فيات 500 الفئة الأولى «Panorama» بقيمة 470 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «CABRIO» بنحو 525 ألف خلال أغسطس الحالى.

وزودت «فيات 500» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة خماسى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «فيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3546 مم العرض 1627 مم الارتفاع 1488 مم سعة الشنطة الخلفية 185 لترًا

مواصفات فيات 500 موديل 2022

دعمت سيارات فيات 500 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 7 وسائد هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP- ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجيهزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – وزر تشغيل/ إيقاف المحرك – فتحة سقف بانوراما – شاشة وسائط تعمل وسائط 7 بوصة – حساسات ركن خلفية – مكيف هواء أتوماتيك – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».